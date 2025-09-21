На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Петербурга предупредили об опасной погоде в начале недели

В Петербурге введен желтый уровень погодной опасности из-за осадков и ветра
close
Depositphotos

В Санкт-Петербурге на ближайшие два дня объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает в Telegram-канале правительство города.

Власти уточнили, что в понедельник с 5:00 до 19:00 прогнозируется дождь, а местами возможны ливни и град. С раннего утра 22 сентября и до вечера следующего дня могут быть грозы. Кроме того, с 5:00 понедельника до 6:00 вторника ожидается усиление ветра.

«Местами порывы могут достигать 15–18 м/с, днем на побережье Финского залива — 18–23 м/с», — заявили в правительстве.

Там призвали водителей и пешеходов быть особенно осторожными.

Накануне администрация Сочи предупредила жителей и гостей города о волнении на море и усилении ветра. На территории курорта и федеральной территории «Сириус» ожидался шторм в четыре балла с волнами высотой от 1,3 до 1,8 м. Жителям и гостям рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями

Ранее на юге Москвы ливень смыл мужчину в сточную трубу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами