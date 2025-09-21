Жителей Петербурга предупредили об опасной погоде в начале недели

В Санкт-Петербурге на ближайшие два дня объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает в Telegram-канале правительство города.

Власти уточнили, что в понедельник с 5:00 до 19:00 прогнозируется дождь, а местами возможны ливни и град. С раннего утра 22 сентября и до вечера следующего дня могут быть грозы. Кроме того, с 5:00 понедельника до 6:00 вторника ожидается усиление ветра.

«Местами порывы могут достигать 15–18 м/с, днем на побережье Финского залива — 18–23 м/с», — заявили в правительстве.

Там призвали водителей и пешеходов быть особенно осторожными.

Накануне администрация Сочи предупредила жителей и гостей города о волнении на море и усилении ветра. На территории курорта и федеральной территории «Сириус» ожидался шторм в четыре балла с волнами высотой от 1,3 до 1,8 м. Жителям и гостям рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями

Ранее на юге Москвы ливень смыл мужчину в сточную трубу.