Бюст Николая II открыли в Краснодарском президентском кадетском училище

В Краснодарском президентском кадетском училище открыли бюст Николая II
Виталий Тимкив/РИА Новости

Торжественная церемония открытия бюста императора Николая II прошла в Краснодарском президентском кадетском училище. Об этом сообщило РИА Новости.

Мероприятие прошло в рамках «Императорского маршрута». В церемонии приняла участие куратор проекта Анна Громова.

Как отмечает агентство, в августе Краснодарский край стал частью федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут», организованного фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

В июле бюсты Николая II и цесаревича Алексея временно разместили в городе Урюпинск Волгоградской области во время памятного мероприятия.

Гипсовые скульптуры установили на аллее Героев, где в советский период располагался памятник И.В. Сталину. После церемонии бюсты демонтировали.

Самый известный памятник Николаю II в окрестностях Москвы — это памятник работы Вячеслава Клыкова в селе Тайнинское в Мытищинском районе Московской области. Памятник изображает императора в полный рост в горностаевой мантии с регалиями и расположен на месте бывшего царского дворца, рядом со старинной церковью Благовещения.

Ранее сообщалось, что Ефремов сыграет Николая II в сериале Кончаловского.

