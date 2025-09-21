Сайт аэропорта Пулково заработал

После взлома сайта петербургского аэропорта Пулково технические специалисты исправили ситуацию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управляющую компанию «Воздушные ворота Северной столицы».

В публикации отмечается, что интернет-страница аэропорта стала доступна спустя более полутора суток. В компании заявили об этом в 23:28, в субботу, 20 сентября.

В публикации отмечается, что ограничение работы сайта не повлияло на деятельность аэропорта. Все это время регистрация на рейсы осуществлялась в обычном режиме.

Сайт воздушной гавани подвергся хакерской атаке 19 сентября. Представители Пулково принесли извинения за доставленные неудобства и сообщили, что в данный момент ведутся активные работы по восстановлению ресурса.

18 сентября российская авиакомпания «КрасАвиа» подверглась масштабной хакерской атаке, в работе информационной системы зафиксировали сбои. Авиакомпания принесла извинения за неудобства.

В конце июля «Аэрофлот» отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

