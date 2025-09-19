Сайт российского аэропорта атаковали хакеры

Сайт аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передают «Известия».

Представители аэропорта извинились за доставленные неудобства и сообщили, что в данный момент ведутся активные работы по восстановлению ресурса.

«Мы работаем над восстановлением работы сайта», — сказали в аэропорту.

18 сентября российская авиакомпания «КрасАвиа» подверглась масштабной хакерской атаке, в работе информационной системы зафиксировали сбои. Авиакомпания принесла извинения за неудобства.

В конце июля «Аэрофлот» отменил почти 50 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, причиной проблем стала хакерская атака. Ответственность за нее взяли на себя две группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нейросеть помогла хакеру автоматизировать свои атаки.