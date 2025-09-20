В Германии заподозрили грибника в шпионаже

MZ: в Германии задержали 53-летнего грибника за шпионаж на охраняемом полигоне

В Германии задержали 53-летнего мужчину по подозрению в шпионаже на охраняемом полигоне Цайцер-Форст в земле Саксония-Анхаль. Об этом пишет Mitteldeutsche Zeitung.

Задержанный является гражданином Германии. Неизвестно, каким образом он без разрешения проник на огороженную военную территорию на своем личном автомобиле. По его словам, он сделал это, чтобы собирать там грибы.

«Нам стало известно об этом в четверг, и мы взяли под контроль дальнейшее расследование, которое в настоящее время продолжается», — рассказал пресс-секретарь местного отделения полиции Ульрике Динер.

На полигоне, где задержали «грибника», тренируется 701-й танковый батальон бундесвера, который входит в состав сил быстрого реагирования НАТО, дислоцированных на восточном фланге Европы.

До этого Генпрокуратура ФРГ обвинила китаянку и немца в шпионаже в пользу КНР.

Оба фигуранта были арестованы еще в 2024 году. С 2019 по 2024 год он работал помощником члена партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимиллиана Краха в Европейском парламенте. В Генпрокуратуре считают, что в это время он использовал свои полномочия для сбора информации об обсуждениях и решениях Европейского парламента для КНР по 500 документам, среди которых были засекреченные.

Ранее в Германии заявили, что Россия вербует «одноразовых агентов» для диверсий.