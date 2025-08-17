На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пойдет кораблик, нас передавит»: на Волге туристы застряли на сломанном катере

Под Саратовом спасли трех отдыхающих, дрейфовавших на сломанном катере
В Саратовской области три человека около пяти часов дрейфовали на сломанном катере в ожидании помощи. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, компания отправилась кататься по Волге, но из-за сильного ветра двигатель катера заглох и судно снесло течением. Двое мужчин и женщина связались со спасателями, но тем не удалось сразу их найти из-за того, что у отдыхающих плохо работала навигация.

«Если сейчас пойдет кораблик, нас передавит», — комментирует автор видео с борта катера.

NEWS.ru со ссылкой на местные паблики добавляет, что отдыхающих спасли. Их унесло от берега в районе села Терещиха.

В конце июня у Владивостока рыбацкий катер протаранил сухогруз, из-за чего три члена экипажа оказались в воде. Столкновение произошло в Уссурийском заливе напротив острова Русский во время сильного тумана. Корабль двигался по своему маршруту, когда перед ним неожиданно появился катер, не отобразившийся на радаре. В результате случившегося никто не пострадал, а упавших за борт быстро вернули на палубу.

Ранее туристу удалось выжить во время дрейфа в Охотском море.

