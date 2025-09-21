Пропавшая в Таиланде россиянка нашлась

Местонахождение пропавшей в Бангкоке россиянки Эрики Владыко обнаружено, ей оказывается помощь. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ.

Там отметили, что найти ее удалось благодаря сотрудникам хостела. В нем Владыко просила помощи. После этого в гостиницу отправился сотрудник консульского отдела посольства России.

«Уже пришло подтверждение, что найденный человек — это Эрика Владыко, у нас есть копия паспорта, мы все проверили», — заявил руководитель консульского отдела Илья Ильин.

Сейчас выясняются обстоятельства пребывания женщины в Бангкоке в последние несколько дней. Кроме того, выехавший на встречу с ней дипломат уведомил россиянку о том, что ее ребенок в безопасности.

По информации Mash, туристку могли опоить и похитить, поскольку в последний раз ее видели в криминальном районе тайской столицы. После этого русскоязычные волонтеры организовали поиски Эрики. Четырехлетнюю дочь, которую россиянка оставила в отеле перед своим исчезновением, забрала бабушка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что пропавшая в Таиланде россиянка заселялась в гостиницу с мужчиной.