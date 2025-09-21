Журналист и политический обозреватель телерадиокомпании »Крым» Сергей Веселовский в интервью РИА Новости отреагировал на включение в санкционный список Украины одним словом.

«Прекрасно», — резюмировал он.

Он отметил, что это событие для него вызывает скорее смех и гордость, чем беспокойство. Он также сравнил санкции с судорогами больного человека, к которым не следует проявлять внимания.

Веселовский отметил, что воспринимает санкции с иронией, шутя, что Украина может теперь забрать у него «комсомольский значок» или архивные документы о присвоении ему звания капитана милиции в 1994 году. Он добавил, что санкции напоминают «судороги больного человека» и не имеют для него особого значения.

По его мнению, политика Зеленского и его команды напоминает «выброшенную на берег медузу, которая постепенно исчезает под солнцем». Напоминаем, что Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.

Указ о введении санкций против 96 лиц, в том числе представителей России и Молдавии, был опубликован на сайте Владимира Зеленского. В санкционный список попали политические деятели, общественные активисты и журналисты, в том числе члены крымского правительства и волонтеры.

