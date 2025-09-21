Разрушенную часть новосибирской школы сняли на видео

Прокуратура Новосибирской области в Telegram-канале опубликовала видео, на котором запечатлена разрушенная часть здания школы в Татарске.

На кадрах видно, как обрушилась крыша школьного строения, а также работают специализированные службы на месте происшествия. В момент обрушения в здании не было людей, пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

21 сентября частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы №5 в Татарске, но никто не пострадал. Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что все 210 учеников будут переведены в ближайшую школу №9, и занятия возобновятся 22 сентября.

Здание школы №5 было построено в 1937 году, и перед началом учебного года оно было признано пригодным для учебного процесса. В связи с инцидентом региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело. Ожидается проведение судебной строительной экспертизы, которая поможет установить степень износа конструкции и выяснить причины обрушения.

