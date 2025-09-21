На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разрушенную часть новосибирской школы сняли на видео

Прокуратура опубликовала кадры разрушенной части школьного здания в Татарске
true
true
true

Прокуратура Новосибирской области в Telegram-канале опубликовала видео, на котором запечатлена разрушенная часть здания школы в Татарске.

На кадрах видно, как обрушилась крыша школьного строения, а также работают специализированные службы на месте происшествия. В момент обрушения в здании не было людей, пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

21 сентября частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы №5 в Татарске, но никто не пострадал. Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что все 210 учеников будут переведены в ближайшую школу №9, и занятия возобновятся 22 сентября.

Здание школы №5 было построено в 1937 году, и перед началом учебного года оно было признано пригодным для учебного процесса. В связи с инцидентом региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело. Ожидается проведение судебной строительной экспертизы, которая поможет установить степень износа конструкции и выяснить причины обрушения.

Ранее в университете в Выборге во время занятий обрушилась стена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами