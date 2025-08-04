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Женщины в РФ впервые за пять лет стали находить работу быстрее мужчин

«Известия»: впервые за пять лет женщины стали находить работу быстрее мужчин
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Shutterstock/Gorodenkoff

В июне 2025 года женщины в России трудоустраивались в среднем за пять месяцев и три дня — на четыре дня быстрее мужчин. Такие данные приводит издание «Известия» на основе статистики Росстата.

Впервые за пять лет сложилась подобная ситуация: ранее мужчины традиционно находили работу быстрее из-за опасений работодателей относительно декретных отпусков.

Ключевые причины смены тенденции: кадровый дефицит заставил компании активнее нанимать женщин, сотрудницы чаще соглашаются на меньшую зарплату ради гибкого графика; рост спроса на традиционно «женские» отрасли: медицину, образование, туризм и IT.

Профессор Финансового университета Юлия Долженкова пояснила, что аналогичная ситуация наблюдалась лишь в 2020 году во время пандемии, когда возрос спрос на медперсонал. Ведущий аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова добавила, что сегодня женщин охотнее берут в маркетинг, дизайн и IT-сферу.

Несмотря на ускорение трудоустройства, в 2023 году мужчины зарабатывали на 27% больше. По мнению экспертов, разрыв мог увеличиться из-за дефицита кадров в мужских отраслях, таких как оборонная промышленность.

Среднее время поиска работы сократилось до пяти месяцев — на два месяца меньше, чем десять лет назад. Быстрее всего трудоустраиваются в промышленности, логистике и телекоммуникациях. Дольше всех ищут работу выпускники вузов и специалисты в сфере маркетинга.

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