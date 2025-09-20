Минтруд решил поддержать деньгами заводы с неполной занятостью

Минтруд России разработал механизм, предполагающий перевод на временные работы сотрудников некоторых промышленных предприятий из-за снижения спроса на их продукцию. Проект постановления ведомства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Документ предусматривает, что субсидии смогут получить заводы на организацию временных работ для работников, которые находятся в простое или в режиме сокращенной рабочей недели.

По оценке Минтруда, этот механизм может быть применен для 30 тыс. сотрудников. При таком режиме занятости они смогут рассчитывать на оплату в размере минимального размера оплаты труда с учетом регионального коэффициента.

Как отмечает «Коммерсантъ», в министерстве труда считают, что заводы будут все чаще переводить коллектив в режим неполной занятости или простоя. Поскольку, с одной стороны, у них нет возможности платить работникам полноценную зарплату при сокращении производства, а с другой — они не хотят их увольнять, чтобы в случае роста спроса не пришлось искать новых.

До этого сообщалось, что крупнейший производитель цемента в РФ «ЦЕМРОС» переводит сотрудников на четырехдневку с октября 2025 года. Причиной стали рекордное падение спроса на внутреннем рынке и увеличение доли импортного цемента, что негативно отразилось на производственных показателях.

Ранее экономист Щербаков заявил о неготовности РФ к переходу на четырехдневку.