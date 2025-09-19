На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Центробанк решил рассказывать подросткам о рисках стать дропперами

Центробанк выпустил рекомендации против вовлечения подростков в дропперство
true
true
true
close
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Центробанк (ЦБ) России призвал кредитные организации предупреждать подростков при открытии счета о рисках вовлечения в операции по отмыванию доходов и дропперство. Об этом говорится на официальном сайте финансового регулятора.

В публикации говорится, что на данный момент в России зарегистрированы случаи вовлечения подростков в возрасте от 14 до 18 лет в незаконное предпринимательство и другие противоправные схемы.

Представители ЦБ рекомендовали сообщать родителям и другим законным представителям подростков об открытых ими картах и определять в своих внутренних документах по противодействию отмыванию доходов признаки, которые могут указывать на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Российским банкам предложили сформировать перечень характерных для подростков операций и узнать, кто из родственников может переводить ребенку деньги, а также понять, кому подростки сами планируют переводить средства. Данные меры предполагается принять для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, если на карте будут появляться нехарактерные переводы.

Кроме того, в договоре на оформление карты предлагается указывать лимит на проведение единоразовой денежной операции на тот случай, если возникают подозрения, что действия совершает не сам человек, а кто-то действует под его аккаунтом.

До этого сообщалось, что мошенники стали создавать фальшивые юридические лица для перевода похищенных средств через их счета. В МВД рассказали, что создавать фейковые юрлица аферисты начали после усложнения перевода денег через карты дропперов, а также привлечения к уголовной ответственности «курьеров».

Ранее банки стали чаще блокировать счета россиян из-за подозрительных переводов.

