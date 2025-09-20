Неизвестный обстрелял офис телеканала в Калифорнии

Неизвестный открыл стрельбу по офису местного отделения телекомпании ABC в Сакраменто (штат Калифорния). Об этом заявил представитель отделения полиции Сакраменто Энтони Гэмбла, передает ТАСС.

«У меня пока нет информации о подозреваемом и мотивах. Мы не знаем, было ли это случайностью или целенаправленным обстрелом. Следователи работают на месте преступления», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

18 сентября издание Deadline сообщило, что показ вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! с телеведущим Джимми Киммелом будет приостановлен на неопределенный срок. Решение было принято после того, как комик заявил, что в консервативного активиста Чарли Кирка мог стрелять сторонник Дональда Трампа. Он также обвинил движение MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») в попытках использовать эту трагедию в политических целях.

Комментируя ситуацию, Трамп поздравил телеканал ABC с тем, что он «нашел смелость сделать то, что было необходимо».

Ранее телеведущий Джимми Киммел отказался извиняться за шутку о Трампе и Кирке.