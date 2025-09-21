Москвичам рассказали о погоде 21 сентября

Переменная облачность без осадков ожидается 21 сентября в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в российской столице составит от +20°C до +22°C. В темное время суток в городе похолодает до +14°C.

По данным синоптиков, скорость порывов ветра достигнет 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Что касается Московской области, температура воздуха будет колебаться в пределах между +18°C и +23°C. Ночью столбики термометров будут показывать +11°C.

20 сентября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей европейской территории страны прогнозируется повышение температуры воздуха до климатических норм июля. Ожидается, что в начале следующей недели в Москве потеплеет до +27°C. В регионах Черноземья (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях) этот показатель составит до +30°C.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) с 21 сентября столбики термометров будут показывать на пять градусов больше нормы. 22 сентября в российской столице будет на семь градусов теплее нормы, а на юге ЦФО — на восемь градусов теплее.

Ранее в Якутске выпал первый снег.