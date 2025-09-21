На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Перу зумеры устроили массовые беспорядки

В Перу во время акции протеста начались массовые беспорядки, участие в которых приняли зумеры. Об этом сообщает AFP.

Молодые люди вышли на протест в столице Перу городе Лиме под лозунгом «Поколение Z против президента Дины Болуарте». Участники акции потребовали прозрачности в решениях правительства и парламента. Также протестующие отвергли реформу пенсионной системы.

В ходе столкновений участники акции попытались захватить административные здания. Сотрудники полиции при этом применили слезоточивый газ, а также открыли огонь резиновыми пулями. Есть задержанные и раненные.

В начале сентября в Непале произошла «революция поколения Z». Массовые беспорядки начались после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала, после чего ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

Ранее в Париже начались столкновения протестующих с полицейскими.

