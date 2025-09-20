В Израиле тысячи человек вышли на протест с требованием вернуть заложников

В Израиле прошли массовые акции протеста, участие в которых приняли тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, участники требовали от властей Израиля добиться освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Протестующие жестко критиковали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его курс на эскалацию боевых действий в анклаве.

Одна из наиболее многолюдных акций прошла возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Также демонстранты собрались в Иерусалиме возле резиденции Нетаньяху.

Днем 20 сентября постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что страна продолжит усиливать давление в секторе Газа ради освобождения заложников и борьбы с радикальным палестинским движением ХАМАС. По его словам, Израиль продолжит вести боевые действия для того, чтобы лишить движение власти в анклаве.

Ранее власти сектора Газа обвинили Израиль в ударах по детской больнице.