На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Израиле прошли массовые акции протеста

В Израиле тысячи человек вышли на протест с требованием вернуть заложников
true
true
true
close
Oren Alon/Reuters

В Израиле прошли массовые акции протеста, участие в которых приняли тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, участники требовали от властей Израиля добиться освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Протестующие жестко критиковали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его курс на эскалацию боевых действий в анклаве.

Одна из наиболее многолюдных акций прошла возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Также демонстранты собрались в Иерусалиме возле резиденции Нетаньяху.

Днем 20 сентября постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что страна продолжит усиливать давление в секторе Газа ради освобождения заложников и борьбы с радикальным палестинским движением ХАМАС. По его словам, Израиль продолжит вести боевые действия для того, чтобы лишить движение власти в анклаве.

Ранее власти сектора Газа обвинили Израиль в ударах по детской больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами