Израиль намерен усиливать давление в Газе

Израиль продолжит усиливать давление в секторе Газа ради освобождения заложников и борьбы с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил постоянный представитель страны при ООН Дэнни Данон.

«Мы продолжим усиливать давление, пока не вернем всех заложников обратно домой», — подчеркнул он.

По словам Данона, Израиль продолжит вести военные действия для того, чтобы лишить ХАМАС власти в Газе.

До этого США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее ЕС приостановил программы поддержки Израиля.