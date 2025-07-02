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Банда украинцев, похищавшая мигрантов, ликвидирована в Польше

RMF FM: в Польше ликвидировали банду украинцев, похищавших мигрантов ради выкупа
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Польше ликвидировали банду граждан Украины, которая занималась похищениями нелегальных мигрантов ради получения выкупа. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

«Международная банда, подозреваемая в насильственных похищениях мигрантов с целью выкупа в Польше и Латвии, была ликвидирована сотрудниками Центрального следственного управления полиции», — говорится в сообщении.

В середине июня в полицию поступила информация о похищении двух граждан Эфиопии. Тогда в полиции Польши сообщили, что преступники потребовали за освобождение своих жертв выкуп в криптовалютах. В противном случае они угрожали расправиться с мужчинами и продать их органы. К сообщению прилагались снимки обнаженных и связанных мужчин.

Уточняется, что в банде состояли четыре человека, среди задержанных есть две женщины 20 и 40 лет. По данным радиостанции, все они находились на территории Польши легально и занимались незаконной переправкой мигрантов в Евросоюз через Белоруссию. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям о похищении людей и незаконном пересечении границы. Суд заключил всех четверых под стражу.

До этого в США к 50 годам тюрьмы приговорили лидера секты многоженцев Сэмюэла Бейтмана, который забирал девочек и женщин из семей своих последователей-мужчин. Бейтман утверждал, что у него 20 «духовных жен», с каждой из них он вступал в половую связь. В числе его наложниц были и девочки-подростки, которых он превращал в сексуальных рабынь и принуждал к участию в групповом сексе.

Ранее американцы похитили и незаконно удерживали 18-летнюю девушку около 30 дней.

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