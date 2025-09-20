На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
После обвала конструкций в школе Москвы завели уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после обрушения в школе на востоке Москвы
Михаил Воскресенский/РИА Новости

После частичного обрушения конструкции в здании школы на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Об этом сообщает в Telegram-канале столичное управление СК.

Днем в Москве обрушились бетонные плиты в школе на улице Знаменской. В этот момент в учебном заведении, которое закрыто на масштабный ремонт, находились рабочие. Двое из них не выжили. В качестве причины происшествия рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП.

Школа «Экополис» №1080 была построена в районе Преображенской площади в конце 1989 года, она «правопреемница» московской школы № 379. После завершения капитального ремонта в учебном заведении должны были появиться современные учебные лаборатории, комфортные зоны отдыха, творческие мастерские и обновленные классы с передовым оборудованием.

Ранее на Урале потолок рухнул прямо на кровать после начала отопительного сезона.

