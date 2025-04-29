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В Германии обвинили двоих человек в шпионаже на Китай

LTO: Генпрокуратура ФРГ обвинила китаянку и немца в шпионаже в пользу КНР
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Depositphotos

Генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии Цзянь Г. и гражданку КНР Яци К. в шпионаже в пользу Китая. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое передает LTO.

Оба фигуранта были арестованы еще в 2024 году. С 2019 по 2024 год он работал помощником члена партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимиллиана Краха в Европейском парламенте. В Генпрокуратуре считают, что в это время он использовал свои полномочия для сбора информации об обсуждениях и решениях Европейского парламента для КНР по 500 документам, среди которых были засекреченные.

В обвинительном акте говорится, что Цзянь Г. собирал информацию о ведущих политиках АдГ и ложно представлял себя критиком правительства КНР, чтобы выпытать личные данные китайских диссидентов в эмиграции.

Данные о Яци К. более скудные — сообщается, что она работала в логистической компании в аэропорту Лейпцига и передавала Цзянь Г. информацию о перевозке военной техники и людей, связанных с военно-промышленным комплексом.

До этого Генпрокуратура ФРГ обвинила четырех россиян в финансировании ИГ (организация запрещена в России).

Ранее в Германии обвинили ГРУ в связях с киберпреступниками.

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