В Германии заявили, что Россия вербует «одноразовых агентов» для диверсий

Немецкая полиция начала распространять среди населения предупреждения о том, что Россия якобы вербует в Германии «одноразовых агентов» через соцсети для шпионской деятельности и осуществления диверсий. Об этом сообщает издание Associated Press.

«В ведомстве заявили, что так называемые «агенты низшего уровня» или «одноразовые агенты» совершают преступления без специальной подготовки, за небольшие деньги и часто не зная, кто заказывает эти действия и каковы их цели», — говорится в материале.

В полиции отметили, что таких агентов используют и тут же «выбрасывают». Ведомство запустило кампанию «Не становитесь одноразовым агентом», предупреждая граждан об уголовной ответственности за саботаж и шпионаж.

В настоящее время в Германии расследуют несколько дел о поджогах, запусках БПЛА и «подозрительной фотосъемке», фигурантами которых якобы являются те самые «одноразовые агенты».

В августе газета Bild сообщила, что в период с января по март 2025 года в ФРГ зафиксировали пролет более 500 неопознанных разведывательных дронов. При этом чаще всего их замечали в небе над военными базами и объектами критической инфраструктуры. На первые приходится 117 случаев, на вторые — 88.

Ранее сообщалось, что Германия хочет использовать в будущей войне «тараканов-шпионов».