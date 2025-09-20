На месте обвала конструкций в школе Москвы не нашли третьего рабочего

В Москве закончены поисково-спасательные работы после обрушения в школе

На востоке столицы закончились поисковые работы на месте обрушения в школе №1080, передает ТАСС.

В оперативных службах рассказали, что людей под завалами не осталось.

Днем в Москве обрушились бетонные плиты в школе на улице Знаменской. В этот момент в учебном заведении, которое закрыто на масштабный ремонт, находились рабочие. Двое из них не выжили. В оперативных службах допускали, что минимум еще один человек может оставаться под завалами. В качестве причины происшествия рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. СК начал доследственную проверку. Столичная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ЧП.

Школа «Экополис» №1080 была построена в районе Преображенской площади в конце 1989 года, она «правопреемница» московской школы № 379. После завершения капитального ремонта в учебном заведении должны были появиться современные учебные лаборатории, комфортные зоны отдыха, творческие мастерские и обновленные классы с передовым оборудованием.

