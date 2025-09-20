На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На месте обвала конструкций в школе Москвы не нашли третьего рабочего

В Москве закончены поисково-спасательные работы после обрушения в школе
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

На востоке столицы закончились поисковые работы на месте обрушения в школе №1080, передает ТАСС.

В оперативных службах рассказали, что людей под завалами не осталось.

Днем в Москве обрушились бетонные плиты в школе на улице Знаменской. В этот момент в учебном заведении, которое закрыто на масштабный ремонт, находились рабочие. Двое из них не выжили. В оперативных службах допускали, что минимум еще один человек может оставаться под завалами. В качестве причины происшествия рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. СК начал доследственную проверку. Столичная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ЧП.

Школа «Экополис» №1080 была построена в районе Преображенской площади в конце 1989 года, она «правопреемница» московской школы № 379. После завершения капитального ремонта в учебном заведении должны были появиться современные учебные лаборатории, комфортные зоны отдыха, творческие мастерские и обновленные классы с передовым оборудованием.

Ранее на Урале учительница отошла на обед и оказалась в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами