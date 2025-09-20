На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В украинском поезде на табло неожиданно появилась надпись о России

На табло поезда Киев — Рахов появилась надпись «Слава России»
Shutterstock

На электронном табло поезда, который шел из Киева в город Рахов в Закарпатской области, появилась надпись «Слава России». Об этом сообщила полиция Украины.

Инцидент произошел, когда состав проезжал город Яремче в Ивано-Франковской области.

«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы», — сообщили украинские полицейские.

В начале мая 2025 года языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что на Украине число школьников, которые продолжают изучать русский язык или обучаться на нем, достигло минимума. В 2021-2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч, в настоящее время их до 345 детей, сказал омбудсмен. Креминь уточнил, что со следующего учебного года ситуация изменится. По его словам, в этот период в украинских школах перестанут использовать и изучать русский язык.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина ведет войну с мирными гражданами.

Все новости на тему:
Новости Украины
