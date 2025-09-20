На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российского священника отстранили от служения из-за клеветы на патриарха

В Рязани за клевету на патриарха отстранили от служения протоиерея Сальцова
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил от службы протоиерея Сергея Сальцова из-за оскорблений и клеветы в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Информация об этом появилась на сайте Рязанской епархии.

«В связи с вашей активной антицерковной деятельностью среди прихожан <...> настоящим вы освобождаетесь от должности клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, г. Рязани и запрещаетесь в священнослужении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сальцов якобы распускал слухи о патриархе Кирилле. Как именно высказывался клирик — не уточняется.

11 сентября Русская православная церковь лишила сана игумена Евмения, ставшего известным благодаря своим нестандартным для православия и близким протестантизму практикам. Помимо этого он сновал собственный духовный центр и проповедовал отказ от брака и супружеской верности.

Ранее в РПЦ призвали уравнять ответственность за мат и запрещенные вещества.

