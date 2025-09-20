На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США назвали предполагаемое орудие убийства активиста Кирка

NBC: Чарли Кирк был убит из немецкой винтовки, разработанной в XIX веке
true
true
true
close
Dmitri T/Shutterstock/FOTODOM

Американский консервативный активист Чарли Кирк был, по предварительным данным, убит из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной еще в XIX веке. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей.

«Прокуроры идентифицировали изъятое оружие как Mauser модели 98», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что оружие могло быть завезено на территорию страны еще до того момента, когда в США начали появляться обязательные идентификаторы на оружии, например, серийные номера. При этом полицейские смогли идентифицировать винтовку через семью подозреваемого Тайлера Робинсона.

По информации NBC, до этого винтовка принадлежала деду подозреваемого. Специалисты выразили опасение, что в США есть миллионы подобных орудий, которые не были зарегистрированы в системе. Правоохранители опасаются, что злоумышленники могут попытаться раздобыть именно такое оружие.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на данные секретных служб писала, что в Соединенных Штатах на месте планируемой панихиды по активисту Чарли Кирку задержали мужчину с оружием.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Ранее Захарова ответила на обвинения в адрес России после убийства Кирка.

Все новости на тему:
Убийство Чарли Кирка в США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами