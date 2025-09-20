В США назвали предполагаемое орудие убийства активиста Кирка

Американский консервативный активист Чарли Кирк был, по предварительным данным, убит из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной еще в XIX веке. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей.

«Прокуроры идентифицировали изъятое оружие как Mauser модели 98», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что оружие могло быть завезено на территорию страны еще до того момента, когда в США начали появляться обязательные идентификаторы на оружии, например, серийные номера. При этом полицейские смогли идентифицировать винтовку через семью подозреваемого Тайлера Робинсона.

По информации NBC, до этого винтовка принадлежала деду подозреваемого. Специалисты выразили опасение, что в США есть миллионы подобных орудий, которые не были зарегистрированы в системе. Правоохранители опасаются, что злоумышленники могут попытаться раздобыть именно такое оружие.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на данные секретных служб писала, что в Соединенных Штатах на месте планируемой панихиды по активисту Чарли Кирку задержали мужчину с оружием.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Ранее Захарова ответила на обвинения в адрес России после убийства Кирка.