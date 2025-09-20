На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оштрафовал сотрудника Внуково за 364 посещения бизнес-залов

Суд оштрафовал работника Внуково на 655 тысяч рублей за посещение бизнес-зала
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Суд оштрафовал на 655 тысяч рублей сотрудника московского аэропорта Внуково за множество посещений залов повышенной комфортности в аэропортах или железнодорожных вокзалах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина заключил с одним из российских банков договор на обслуживание пакета услуг, в который входит, в том числе, сервис «Доступ в залы повышенной комфортности».

За пять месяцев россиянин воспользовался этой услугой 364 раза — пять раз в аэропорту Шереметьево, по одному разу — в Домодедово и аэропорту Сочи, все остальные посещения были во Внуково. Банк обратился в суд.

Ответчик признался, что несколько раз передавал свой код доступа знакомым, но во Внуково сам посещал зал повышенной комфортности во время рабочего перерыва. Суд поверил ему и велел выплатить штраф в 12 600 рублей.

Апелляционная и кассационная инстанции не согласились с этим вердиктом, обратив внимание на то, что сервис доступа в залы предоставляется при предъявлении как кода, так и посадочного талона.

Суд принял во внимание то, как часто проходили в зал, в течение какого времени, и как много человек одновременно проходили в зал. Суд пришел к выводу, что сотрудник Внуково предоставлял код доступа другим людям, совершавшим авиаперелеты. В итоге было принято решение взыскать полную сумму компенсации.

