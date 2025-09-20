На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье юноша потерял сознание около автобусной остановки, его не спасли

В Приморье у подростка остановилось сердце около автобусной остановки
Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

В Приморском крае подростку стало плохо возле автобусной остановки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на Красногвардейской улице, в городе Спасск-Дальний. По данным прокуратуры, 16-летний молодой человек почувствовал недомогание.

По данным местных пабликов, юноша потерял сознание и упал. Заметившие это местные жители пытались помочь школьнику. На кадрах с места заметно, как люди пытаются привести его в чувство.

Вскоре на место прибыли медики, но спасти пострадавшего не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

«Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле надзорного ведомства», – сообщается в публикации прокуратуры.

До этого в Воронежской области у мальчика остановилось сердце после тренировки. 13-летнего самбиста доставили в больницу, но, несмотря на манипуляции медиков, он не выжил.

До этого в Ульяновской области девочке стало плохо после линейки на 1 сентября.

