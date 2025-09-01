На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьница умерла после линейки на 1 Сентября в Ульяновской области

В Ульяновской области 12-летней девочке стало плохо на линейке в честь 1 Сентября, позже она скончалась в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Все случилось во время линейки на 1 Сентября в школе поселка Октябрьский Чердаклинского района. Во время торжества в сельском лицее девочке стало плохо. Ребенку дали воды и отвели в медицинский пункт, откуда ее позже доставили в медицинское учреждение. Однако врачи не смогли спасти школьницу, она скончалась.

По предварительным данным, у девочки был порок сердца. Следственный комитет в данный момент устанавливает все детали и обстоятельства инцидента.

До этого девятиклассница умерла во время репетиции к 1 Сентября в Бердске. Несовершеннолетнюю госпитализировали в отделение реанимации. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Предварительно, у нее остановилось сердце.

Ранее в Новосибирске поймали мужчину, который оголялся на школьной линейке и жонглировал ежом.

