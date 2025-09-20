В Подмосковье прошли рейды по выявлению не вставших на воинский учет граждан

В Подмосковье проверили рынок и ж/д станцию для поиска не вставших на военучет

В Московской области военные следователи Следственного комитета России провели масштабные рейды по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Отмечается, что мероприятия прошли на железнодорожной станции «Нара», строительном рынке и в его окрестностях.

В общей сложности было проверено 120 человек, нарушителей доставили в военный комиссариат.

В августе правительство России закрепило правило, по которому решение о направлении гражданина на срочную службу сохраняет силу в течение двух призывных кампаний. Теперь, если призывника не направили в часть во время осеннего или весеннего призыва, это могут сделать в следующую кампанию в течение года с момента принятия решения. Одновременно Минобороны объявило о готовности государственной системы единого воинского учета, а глава ведомства Андрей Белоусов раскрыл планы по увеличению набора на службу по контракту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СК сообщали, что более 90 тысяч уклонистов поставлено на воинский учет с 2023 года.