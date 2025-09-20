На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье прошли рейды по выявлению не вставших на воинский учет граждан

В Подмосковье проверили рынок и ж/д станцию для поиска не вставших на военучет
true
true
true
close
СУ СК РФ по городу Москве

В Московской области военные следователи Следственного комитета России провели масштабные рейды по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Отмечается, что мероприятия прошли на железнодорожной станции «Нара», строительном рынке и в его окрестностях.

В общей сложности было проверено 120 человек, нарушителей доставили в военный комиссариат.

В августе правительство России закрепило правило, по которому решение о направлении гражданина на срочную службу сохраняет силу в течение двух призывных кампаний. Теперь, если призывника не направили в часть во время осеннего или весеннего призыва, это могут сделать в следующую кампанию в течение года с момента принятия решения. Одновременно Минобороны объявило о готовности государственной системы единого воинского учета, а глава ведомства Андрей Белоусов раскрыл планы по увеличению набора на службу по контракту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СК сообщали, что более 90 тысяч уклонистов поставлено на воинский учет с 2023 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами