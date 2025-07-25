СК: более 90 тысяч уклонистов поставлено на воинский учет с 2023 года

Бастрыкин: 30 тысяч натурализованных россиян отправились на службу по контракту

За последние два года 30 тысяч натурализованных россиян отправились в войска по контракту. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, СК в 2023 году решил уделять больше внимания вопросам воинского учета иностранных граждан, которые получили гражданство РФ. С того времени было проведено пять тысяч профилактических рейдов, заявил Бастрыкин.

Он рассказал, что более 90 тыс. человек были поставлены на воинский учет, 7,6 тыс. направлено для прохождения военной службы по призыву.

«Особое внимание уделяется работе по заключению натурализованными, а также иностранными гражданами контрактов о прохождении военной службы с Минобороны РФ. За этот период заключили подобные контракты и были направлены в войска 30 тысяч человек», — добавил глава СК.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракты на службу в Вооруженных силах РФ.

Ранее с россиянина взыскали почти миллион рублей за отказ служить по контракту.