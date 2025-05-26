Павел Дуров сделал крупное пожертвование в Фонд исследования СПИДа

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в соцсети X, что пожертвовал €400 тысяч (36.3 млн рублей по текущему курсу) Фонду исследования СПИДа.

«Только что перевел 400 000 евро в Фонд исследования СПИДа. Покончить со СПИДом в наше время возможно, если мы будем финансировать науку», — написал он.

Накануне Дуров сделал своей возлюбленной подарок за $400 тысяч — он купил Юлии Вавиловой роль в фильме оскароносного режиссера Спайка Ли. Участие в съемках для Вавиловой предприниматель купил на благотворительном вечере (организован американским фондом amfAR, занимающимся борьбой со СПИДом) на Каннском фестивале. Режиссер лично поздравил девушку с будущим дебютом в своей картине. Какую именно роль сыграет Юлия в этом фильме, пока не разглашается.

Накануне в МИД России заявили, что Дурова арестовали во Франции из-за желания властей страны повлиять на выборы в Румынии. Основатель Telegram ранее сообщал, что глава французской разведки просил его «заставить молчать» румынских консерваторов. При этом французский МИД обвинения россиянина отверг. Теперь Дурову запрещают выезд из Франции, а в Госдуме советуют ему покинуть страну при первой возможности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Дуров готов приехать в Румынию и дать показания.