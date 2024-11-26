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В ООН спрогнозировали, когда СПИД может перестать быть угрозой

ООН: СПИД может перестать быть угрозой общественному здравоохранению к 2030 году

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Freepik.com

СПИД может перестать быть угрозой общественному здравоохранению к 2030 году. Об этом говорится в заявлении Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).

«Мир может достичь согласованной цели искоренения СПИДа как угрозы общественному здравоохранению к 2030 году — но только в том случае, если лидеры будут защищать права человека всех людей, живущих с ВИЧ и подверженных риску заражения», — говорится в сообщении.

По данным ЮНЭЙДС, сейчас в мире живут 39,9 миллиона человек, у которых диагностировали ВИЧ. Из них 9,3 миллиона по-прежнему не имеют доступа к лечению.

В организации напомнили, что в 2021 году страны взяли на себя обязательство обеспечить снижение числа ограничений на услуги по борьбе с ВИЧ. Планировалось, что к 2025 году подобные меры будут сохраняться в менее 10% государств. Однако в 2023 году 63 страны продолжали приравнивать однополые отношения к преступлению, отметили в ЮНЭЙДС.

Несколькими часами ранее в журнале The Lancet опубликовали данные, согласно которым в период с 2010 по 2021 год число новых случаев заражения ВИЧ сократилось почти на 22%, а летальность снизилась на 40%. Исследование охватило 204 страны и территории мира.

Ранее в России оценили, как скоро ВИЧ-инфекция станет излечимой.

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