Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы

Определение контрольных цифр приема в высшие учебные заведения (вузы) Российской Федерации будет осуществляться с учетом прогнозируемой потребности экономики страны в квалифицированных кадрах. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

«Определение общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам высшего образования осуществляется с учетом прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах в соответствии с методикой определения и установления общего объема контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования», — говорится в документе.

Уточняется, что установление контрольных цифр приема будет осуществляться с учетом потребностей работодателей в кадрах с высшим образованием и во взаимодействии с государственными службами занятости населения.

В начале сентября правительством РФ были разработаны правила, определяющие максимальное количество мест для обучения на платной основе в высших учебных заведениях на 2026-2027 учебный год. В пояснительной записке к документу указано, что отсутствие ограничений на количество мест для платного обучения негативно влияет на качество образования.

