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Алжир завершил присоединение к банку БРИКС

Глава НБР: Алжир официально присоединился к Новому банку развития БРИКС
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Ralf Liebhold/Shutterstock/FOTODOM

Алжир присоединился к Новому банку развития (НБР) БРИКС. Об этом сообщила глава финансовой организации Дилма Руссефф, передает ТАСС.

Она отметила, что Алжир в данный момент играет важную роль не только в экономике Северной Африки, но и в мире.

«Алжир внесет вклад в укрепление позиций НБР на мировой финансовой арене. Искренне поздравляю Алжир с присоединением», — сказала Руссефф.

Глава НБР подчеркнула, что финансовая организация готова сотрудничать с Алжиром в области инвестиций.

«Вместе с Алжиром мы будем работать над финансированием эффективных проектов, способствующих улучшению жизни, прогрессу и развитию», — подытожила она.

В конце марта сообщалось, что Индонезия решила присоединиться к Новому банку развития БРИКС. Об этом заявлял президент страны Прабово Субианто после встречи с главой этого финансового учреждения. По его словам, он принял предложение Руссефф, предварительно обсудив инициативу с финансовым блоком правительства Индонезии.

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами за замену доллара.

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