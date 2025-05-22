Алжир завершил присоединение к банку БРИКС

Алжир присоединился к Новому банку развития (НБР) БРИКС. Об этом сообщила глава финансовой организации Дилма Руссефф, передает ТАСС.
Она отметила, что Алжир в данный момент играет важную роль не только в экономике Северной Африки, но и в мире.
«Алжир внесет вклад в укрепление позиций НБР на мировой финансовой арене. Искренне поздравляю Алжир с присоединением», — сказала Руссефф.
Глава НБР подчеркнула, что финансовая организация готова сотрудничать с Алжиром в области инвестиций.
«Вместе с Алжиром мы будем работать над финансированием эффективных проектов, способствующих улучшению жизни, прогрессу и развитию», — подытожила она.
В конце марта сообщалось, что Индонезия решила присоединиться к Новому банку развития БРИКС. Об этом заявлял президент страны Прабово Субианто после встречи с главой этого финансового учреждения. По его словам, он принял предложение Руссефф, предварительно обсудив инициативу с финансовым блоком правительства Индонезии.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами за замену доллара.