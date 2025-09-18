В Таиланде уже 6 дней ищут пропавшую россиянку, а ее дочь отправили в местный детдом

Россиянка пропала в Таиланде при загадочных обстоятельствах шесть дней назад. Об этом стало известно SHOT.

По данным Telegram-канала, 34-летняя Эрика Владыко из Владивостока несколько лет назад переехала на остров Самуи, где жила со своей маленькой дочерью. 12 сентября женщина приехала в Бангкок, заселилась в отель, а ночью заказала на ресепшене такси и вышла на улице Сукхумвит.

С тех пор россиянка не выходит на связь, а с 15 сентября ее телефон выключен.

Персонал отеля нашел дочь Эрики в номере наутро после исчезновения постоялицы. Тайские власти не знали, что делать с девочкой, и определили ее в местный детдом.

Подруга Эрики рассказала, что она никому не сказала, с какой целью отправилась в столицу Таиланда, и в целом странно себя вела перед тем, как исчезнуть. Также известно, что свой паспорт женщина оставила в отеле.

Родители Эрики узнали о случившемся лишь спустя несколько дней и сегодня отправились в Бангкок, чтобы подать заявление о пропаже дочери.

Ранее турист из России исчез после ночного купания на пляже в Таиланде.