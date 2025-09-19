Украинка на турецком курорте взбесилась из-за заселения в «Кремль»

Украинка купила горящую путевку в Турцию и попала в отель «Кремль»

Украинская туристка сильно возмутилась размещением в отеле Kremlin Palace, расположенном в турецкой Анталье. Ее негодование было вызвано стилизацией курорта под Красную площадь, сообщает mk.ru.

Женщина выразила свое недовольство туроператору, поделившись кадрами в социальных сетях, демонстрирующими ее реакцию.

На представленных в сети кадрах видно, что на территории отеля размещены копии Исторического музея и Храма Василия Блаженного. Между объектами расположены бассейн и зона для отдыха с лежаками.

На видео слышно, как возмущенная туристка восклицает: «какой ужас! <…> Это вообще как? Как вы могли отправить нас в этот отель?».

Накануне сообщалось, что в Анталье, в курортном районе Манавгат, в результате вооруженного нападения пострадала гражданка России. По сообщениям прессы, двое неизвестных на мотоцикле, одетые в черное, открыли огонь по группе мужчин, находившихся возле магазина. Совершив несколько выстрелов, нападавшие скрылись с места происшествия.

