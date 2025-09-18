На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Шальная пуля» ранила российскую туристку в Анталье

SHOT: в Анталье россиянка пострадала, случайно попав в уличную перестрелку
Global Look Press

Россиянка пострадала в результате стрельбы в городе Анталье на юге Турции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, стрельба произошла в туристическом районе Манавгат. Два человека в шлемах и черной одежде подъехали на мотоцикле к сидевшим около магазина мужчинам и открыли по ним огонь. Произведя несколько выстрелов, злоумышленники скрылись с места преступления.

«Одна из шальных пуль ранила проходящую мимо гражданку России Татьяну Шиллер. Приехавшие на место бригады скорой помощи госпитализировали женщину с огнестрельным ранением ноги», — говорится в материале.

Также врачи доставили в больницу подвергшихся нападению мужчин. Их состояние оценивается как тяжелое.

В публикации отмечается, что в рамках расследования правоохранители задержали восемь человек. Подозреваемые пытались выехать за границу по поддельным документам.

«Главный мотив стрельбы — кровная вражда из-за недавней вооруженной драки между семьями из-за земельного участка», — добавили журналисты.

Они подчеркнули, что в ходе обысков стражи порядка изъяли у подозреваемых два пистолета, 13 патронов, мотоцикл и бронированный автомобиль. Кроме того, правоохранители нашли и конфисковали 19 граммов наркотических веществ.

Ранее в Барнауле мужчина открыл стрельбу по пожилой сестре и ее мужу из-за земельного участка.

