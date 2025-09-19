Экс-сенатор от Татарстана стал помощником Минниханова

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о назначении Александра Терентьева, экс-сенатора РФ от региона, на должность своего помощника. Об этом пишет ТАСС.

Терентьев представлял интересы исполнительной власти Татарстана в Совете Федерации с 2022 по 2025 годы. До этого он работал заместителем руководителя аппарата президента Республики Татарстан, возглавляя департамент внутренней политики президента Республики.

До этого Минниханов своим указом назначил своего бывшего помощника Тимура Нагуманова сенатором РФ от исполнительной власти.

Нагуманов родился в 1983 году. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. В 2007 году возглавил Дрожжановский район Татарстана. В 2013 году его назначили уполномоченным при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей. В 2019 году Нагуманов возглавил Альметьевский район, а через пять лет стал помощником Минниханова.

