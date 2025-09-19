На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал признаки заражения смартфона вредоносными программами

IT-эксперт Бедеров: нагревание говорит о заражении смартфона вирусами
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Внезапные замедления, самостоятельные перезагрузки, частые зависания и перегрев свидетельствуют о том, что смартфон заражен вредоносными программами. Об этом в интервью RT сообщил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Кроме того, по его словам, на наличие вирусов могут указывать всплывающая реклама, незнакомые приложения и стремительный расход интернет-трафика.

Также стоит насторожиться, если контакты получают от устройства странные сообщения или пропущенные вызовы, продолжил эксперт.

«Если вы обнаружили признаки заражения, немедленно отключите интернет и выньте SIM-карту. Это первоочередной шаг для предотвращения дальнейшей утечки данных и списания денег со счета. Перезагрузите устройство в безопасном режиме (Safe Mode). В этом режиме загружаются только системные приложения, что позволяет удалить вредоносное ПО», — посоветовал Бедеров.

Директор Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков до этого перечислил онлайн-операции, которые нельзя совершать с публичным Wi-Fi. К числу рискованных действий, по его словам, относятся банковские переводы, подключение к порталу госуслуг, онлайн-платежи и любые другие операции, связанные с передачей конфиденциальной информации.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях перевод с карты на карту вызовет подозрения у банка.

