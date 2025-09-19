На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведь растерзал мужчину в штате США, где подобного не происходило 25 лет

People: в Арканзасе медведь растерзал пожилого мужчину на глазах у его сына
Shutterstock

В штате Арканзас, США черный медведь напал на 72-летнего местного жителя Вернона Паттона на глазах у его сына. Об этом сообщает портал People.

Нападение произошло 3 сентября в районе горы Малберри, когда Паттон рассыпал гравий на дороге. Приехавший на место происшествия сын увидел, как хищник наносит увечья отцу. Пострадавшего госпитализировали с ранениями головы и рук.

Врачи боролись за жизнь Паттона несколько дней, но безуспешно, и 14 сентября мужчины не стало.

Отмечается, что это первый случай нападения медведя в Арканзасе за последние 25 лет.

До этого сообщалось о случае на Сахалине, где медведь напал на супружескую пару с ребенком, выбравшуюся в лес по ягоды. Животное атаковало женщину, но ее супруг избил медведя палкой и стал кричать, таким образом отогнав его. Пострадавшая получила незначительные повреждения. Ребенок не пострадал.

Ранее на Урале на видео сняли медведя, раскапывавшего могилы.

