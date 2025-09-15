На Урале на видео сняли медведя, раскапывавшего могилы и поедавшего останки

В Челябинской области засняли медведя, который разрывал могилы. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в Златоусте, на Уреньгинском кладбище. На кадрах, которые сняли очевидцы, заметно, как животное стоит в небольшой яме и что-то ест.

По словам снимавших происходящее мужчин, животное поедало покойников на местном кладбище. При этом свидетели стоят недалеко от хищника, но он не боится их и продолжает трапезу.

Такому надругательству, по данным Telegram-канала, подверглись десятки могил. Местное министерство экологии уже разрешило отловить животное. За ним охотятся егеря на всех кладбищах, однако на данный момент медведь все еще разгуливает по округе.

Известно, что ранее подобное происходило в Хабаровском крае. Там хищник пришел на кладбище и также стал рыть могилы усопших, после чего поедал их тела. Когда о ситуации стало известно, кладбище временно закрыли.

Ранее бросившая дочь к медведю мать вышла из психбольницы и изрезала своего ребенка ножом.