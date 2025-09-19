На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Человек погиб при обрыве каната вагонетки в шахте в ЛНР

Прокуратура: в ЛНР при несчастном случае на шахте «Одесская №1» погиб человек
На шахте «Одесская № 1» в Луганской народной республике (ЛНР) произошел несчастный случай, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры ЛНР.

По данным ведомства, трое шахтеров решили выйти на поверхность на груженных углем вагонетках. При этом они не были предназначены для перевозки людей, отметили в прокуратуре. В один момент при подъеме оборвался металлический канат, из-за чего вагонетки скатились вниз. В результате инцидента погиб один человек, еще двоих госпитализировали.

По факту произошедшего возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. В настоящее время работа на шахте приостановлена. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.

В августе на шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области произошло обрушение кровли, в результате чего один человек погиб. Еще двое, по данным МЧС, смогли выбраться. К месту направили бригаду горноспасателей.

Ранее в шахте в Кемеровской области загорелся электровоз.

