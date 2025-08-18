На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели потушили электровоз в шахте в Кемеровской области

В Кузбассе ликвидировали возгорание электровоза в шахте «Таштагольская»
true
true
true
close
Shutterstock

Последствия задымления подземного электровоза в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области устранили. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу шахты.

«Отделение военизированной горноспасательной части провело контроль рудничной атмосферы и обследование горных выработок. Шахта работает в штатном режиме», — сказали журналистам.

18 августа агентство, ссылаясь на экстренные службы, писало, что на горизонте 280 метров загорелся электровоз. Эвакуации горнорабочих не было, 26 человек с аварийного участка были вывели на свежую струю. Работы по добыче не прекращались.

16 ноября прошлого года на шахте обрушилась кровля. Работу предприятия временно приостановили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Один работник пострадал, еще одного спасти не удалось.

Впервые месторождение руды в районе обнаружили в начале 20-го века. Таштагольский рудник был введен в эксплуатацию в 1941 году. За время эксплуатации на месторождении добыто более 135 млн тонн сырой руды.

Ранее шахтеры возглавили рейтинг самых опасных профессий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами