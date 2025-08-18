Спасатели потушили электровоз в шахте в Кемеровской области

Последствия задымления подземного электровоза в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области устранили. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу шахты.

«Отделение военизированной горноспасательной части провело контроль рудничной атмосферы и обследование горных выработок. Шахта работает в штатном режиме», — сказали журналистам.

18 августа агентство, ссылаясь на экстренные службы, писало, что на горизонте 280 метров загорелся электровоз. Эвакуации горнорабочих не было, 26 человек с аварийного участка были вывели на свежую струю. Работы по добыче не прекращались.

16 ноября прошлого года на шахте обрушилась кровля. Работу предприятия временно приостановили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Один работник пострадал, еще одного спасти не удалось.

Впервые месторождение руды в районе обнаружили в начале 20-го века. Таштагольский рудник был введен в эксплуатацию в 1941 году. За время эксплуатации на месторождении добыто более 135 млн тонн сырой руды.

Ранее шахтеры возглавили рейтинг самых опасных профессий.