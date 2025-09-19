В центре Москвы на Воздвиженке электросамокат врезался в электробус

На улице Воздвиженка в центре Москвы произошла авария с электробусом и электросамокатом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказали очевидцы, самокат столкнулся с движущимся по проезжей части электробусом. В результате происшествия самокатчик получил травмы, его состояние пока неизвестно. У электробуса при этом разбилось лобовое стекло.

На месте работают экипажи ДПС и медики.

Утром 19 сентября в Москве на МКАД перевернулась фура, из-за чего движение по трассе оказалось затруднено на два километра.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части лежит большегруз, который перевернулся в момент ДТП. На записи также заметно, что на место аварии прибыл кран и спасатели.

Ранее в Петербурге трамвай переехал самокатчика.