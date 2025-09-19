На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Брянской области будут судить за госизмену

Россиянина, передававшего данные о ПВО на Украину, будут судить за госизмену
Жителя Брянской области, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о размещении в регионе объектов противовоздушной обороны (ПВО), будут судить за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает РИА Новости.

«По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина через мессенджер в сети интернет передал украинским военнослужащим сведения о местах дислокации в Брянской области систем ПВО Вооруженных сил РФ», — сказали в пресс-службе.

По информации ведомства, фигурантом является 27-летний мужчина, преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ. Уголовное дело будет рассмотрено Брянским областным судом.

18 сентября в России осудили украинку, которая переводила деньги в поддержку ВСУ. Уголовное дело о государственной измене возбудили в отношении жительницы Энергодара, который с 4 марта 2022 года находится под контролем российских властей. Следствие установило, что с конца 2023 года по май 2024-го обвиняемая перевела около 7 тыс. рублей на счета иностранного банка.

Ранее московский студент получил 25 лет колонии за подготовку диверсии.

Обвинения в госизмене
