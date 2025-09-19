На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минстрое объяснили смену асфальта в плохую погоду

Минстрой: запрет на укладку асфальта в плохую погоду увеличит сроки работ
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Запрет на укладку асфальта в плохую погоду увеличит сроки проведения работ. Об этом заявил замглавы Минстроя Сергей Музыченко, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что существуют требования к укладке асфальта в плохую погоду, которые позволяют выполнять ее качественно.

«Введение запрета на проведение таких работ приведет к невозможности проведения строительных работ в большую часть времени года и, как следствие, увеличению сроков проведения таких работ», — пояснил Музыченко.

Замглавы ведомства упомянул о ГОСТ, регламентирующем укладку асфальтобетонных покрытий в городе. Он уточнил, что согласно документу, в случае выпадения осадков, воду с обработанной грунтовкой поверхности необходимо удалять щетками или с использованием специализированной техники.

В июле жителя Химок Алексея Софина обвинили в организации несанкционированного митинга после жалоб на ремонт дорог в городе.

Ранее Хинштейна возмутила укладка асфальта в лужи.

