В Минстрое объяснили смену асфальта в плохую погоду

Минстрой: запрет на укладку асфальта в плохую погоду увеличит сроки работ

Запрет на укладку асфальта в плохую погоду увеличит сроки проведения работ. Об этом заявил замглавы Минстроя Сергей Музыченко, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что существуют требования к укладке асфальта в плохую погоду, которые позволяют выполнять ее качественно.

«Введение запрета на проведение таких работ приведет к невозможности проведения строительных работ в большую часть времени года и, как следствие, увеличению сроков проведения таких работ», — пояснил Музыченко.

Замглавы ведомства упомянул о ГОСТ, регламентирующем укладку асфальтобетонных покрытий в городе. Он уточнил, что согласно документу, в случае выпадения осадков, воду с обработанной грунтовкой поверхности необходимо удалять щетками или с использованием специализированной техники.

