Хинштейна возмутила укладка асфальта в лужи на дороге в Железногорске

Рабочие в Железногорске, расположенном в Курской области, укладывали асфальт прямо в лужи на дороге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что местные жители прислали ему видео, на которых запечатлены действия сотрудников компании-подрядчика. По словам чиновника, их работа не может вызвать никаких других чувств, кроме абсолютного возмущения.

«Поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог [Курской области], главе города разобраться в ситуации», — подчеркнул Хинштейн.

Исполняющий обязанности губернатора уточнил, что 19 мая в Железногорске были приостановлены работы по укладке асфальта. От подрядчика потребовали в течение недели переделать все дорожное полотно, которое было уложено с грубыми нарушениями. В противном случае заключенный с данной компанией контракт будет разорван.

«Сейчас на место выезжают специалисты Минтранса [Курской области], чтобы проверить качество проводимых работ», — добавил чиновник.

В конце Хинштейн обратился к жителям города с просьбой сообщить ему, если ситуация не изменится.

Ранее Хинштейн предложил «продать почку или сразу обе» подрядчику, после ремонтных работ которого в школе рухнул потолок.