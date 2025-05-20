На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейна возмутила укладка асфальта в лужи на дороге в Железногорске

Хинштейн потребовал переделать уложенный в лужи асфальт в Железногорске
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Рабочие в Железногорске, расположенном в Курской области, укладывали асфальт прямо в лужи на дороге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что местные жители прислали ему видео, на которых запечатлены действия сотрудников компании-подрядчика. По словам чиновника, их работа не может вызвать никаких других чувств, кроме абсолютного возмущения.

«Поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог [Курской области], главе города разобраться в ситуации», — подчеркнул Хинштейн.

Исполняющий обязанности губернатора уточнил, что 19 мая в Железногорске были приостановлены работы по укладке асфальта. От подрядчика потребовали в течение недели переделать все дорожное полотно, которое было уложено с грубыми нарушениями. В противном случае заключенный с данной компанией контракт будет разорван.

«Сейчас на место выезжают специалисты Минтранса [Курской области], чтобы проверить качество проводимых работ», — добавил чиновник.

В конце Хинштейн обратился к жителям города с просьбой сообщить ему, если ситуация не изменится.

Ранее Хинштейн предложил «продать почку или сразу обе» подрядчику, после ремонтных работ которого в школе рухнул потолок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами