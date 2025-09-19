На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина проник в жилище девушки в российском регионе и надругался над ней

В Новосибирской области мужчина проник в жилище девушки и надругался над ней
true
true
true
close
Depositphotos

В Новосибирской области 20-летняя девушка подверглась надругательству у себя дома. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в городе Бердске. Приезжий проник в жилище девушки и совершил преступление против ее половой свободы. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого женщина хитростью сбежала от насильника, надругавшегося над ней в собственном доме. Она поняла, что преступник может физически устранить ее, и решила разыграть истерику.

Ранее приехавший на заработки мигрант влез в дом и изнасиловал женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами