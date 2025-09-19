Мужчина проник в жилище девушки в российском регионе и надругался над ней

В Новосибирской области мужчина проник в жилище девушки и надругался над ней

В Новосибирской области 20-летняя девушка подверглась надругательству у себя дома. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в городе Бердске. Приезжий проник в жилище девушки и совершил преступление против ее половой свободы. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

