Приехавший на заработки мигрант влез в дом и изнасиловал женщину

В Алексеевском районе Волгоградской области полицейскими задержан подозреваемый в изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщает УМВД региона.

В полицию обратился отец жительницы Алексеевского района. Мужчина сообщил, что дочь позвонила ему и рассказала, что в дом пробрался неизвестный, и связь прервалась.

Сотрудники полиции выехали на указанный адрес и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний иностранец. Мужчина проник в дом к женщине и надругался над ней. Известно, что мигрант приехал в Волгоградскую область на заработки, на миграционном учете не состоял. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Москве 31-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой, с которой познакомился в соцсетях. Мужчина, зная возраст собеседницы, после переписки в соцсетях назначил школьнице встречу и изнасиловал ее на общем балконе. Через несколько дней мать девочки узнала, что дочь проводила время не с подругой, а со взрослым мужчиной, и обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан.

Ранее в Ленобласти студент колледжа изнасиловал 13-летнюю школьницу на заброшенной ферме.