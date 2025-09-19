Патрушев: на закупку ветвакцин выделено более 17 млрд рублей за пять лет

В 2025 году правительство России направило регионам 4,2 миллиарда рублей на закупку ветеринарных вакцин и средств диагностики. Причем финансирование данного направления планомерно растет, и совокупно за пять лет выделено уже свыше 17 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания постоянно действующей правительственной противоэпизоотической комиссии.

«Эпизоотическое благополучие — это залог устойчивого развития российского животноводства. Работа по его обеспечению выстраивается по всей вертикали», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, для минимизации рисков возникновения очагов заболеваний необходимо обеспечить постоянный мониторинг обстановки в дикой фауне и личных подсобных хозяйствах. Он также напомнил, что на улучшение ветеринарного благополучия направлен отдельный федеральный проект в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Как писали «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации «Национальная ветеринарная палата» в Россельхознадзор и Минсельхоз, в 2025 году в российские ветклиники поступило в три раза меньше вакцин для кошек и собак, чем обычно.

